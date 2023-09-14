«Яндекс» запустил сервис для безналичной оплаты с телефона

Компания «Яндекс» запустила обновленную систему Yandex Pay, позволяющую платить за товары в магазинах с помощью телефона.

«„Яндекс“ представляет обновленный „Пэй“ — единый сервис для управления деньгами», — сказано в сообщении компании, которое цитирует ТАСС.

В «Яндексе» рассказали, что платить офлайн цифровой картой «Яндекс Пэй» через технологию беспроводной передачи NFC могут пользователи устройств на базе Android. Пользователи других телефонов могут платить, отсканировав QR-код в приложении Yandex Pay, отмечает РБК.

Кроме того, пользователи «Пэй» могут платить за товары и услуги онлайн картой любого российского банка платежной системы «Мир».

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay перестали полноценно работать в России. После этого российские банки стали выпускать платежные стикеры, которые крепятся к телефону.

Компания «Яндекс» объявила о запуске собственного платежного сервиса Yandex Pay в марте 2021 года. Раньше сервис в основном использовали, чтобы платить за покупки в интернет-магазинах и в сервисах «Яндекса».