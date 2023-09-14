В Казахстане отменен гастрольный тур команды КВН «Камызяки», в которой выступают комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов.

«Ввиду резонансной негативной обратной связи общественности на нашумевшие публичные действия артистов коллектива „Камызяки“ команда организаторов приняла решение отменить полностью тур по Казахстану сольных концертов команды „Камызяки“», — написала в инстаграме одна из организаторов концертов Ольга Ли.

Концерты команды «Камызяки» должны были состояться 5 октября в Алматы, а также 7 и 8 октября в Астане. Накануне в Казахстане была остановлена продажа билетов на эти выступления.

8 сентября команда «Камызяки» участвовала в концерте у мемориала Саур-Могила в аннексированном Донецке. В интервью местному телеканалу «Оплот ТВ» Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов пожелали жителям самопровозглашенной ДНР «мирного неба над головой, здоровья и улыбок близких». После выступления Мусагалиева внесли в базу «Миротворца».

Вслед за этим казахские пользователи запустили петицию с требованием отменить планирующиеся концерты «Камызяков». «Мы, казахстанцы, не желаем видеть в нашей стране людей, поддерживающих агрессию в отношении суверенной страны Украины», — говорилось в петицию, которую подписали более 18 тысяч человек.