Российские власти заявили о шести сбитых в Брянской области дронах

В Брянской области в ночь на 14 сентября сбиты шесть беспилотников, заявило Минобороны РФ.

Первое сообщение о двух сбитых дронах появилось в телеграм-канале военного ведомства около 22:30, после полуночи с разницей примерно в 10 минут были выпущены еще несколько идентичных постов (1, 2, 3), в которых говорилось, что «пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации».

Никаких иных подробностей, кроме того, что дроны были уничтожены в Брянской области, не сообщалось.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз, в свою очередь, также опубликовал несколько постов в телеграме о сбитых беспилотниках. Он сообщил, что дроны были уничтожены: над Брасовским районом и Стародубским муниципальным округом, над Карачевским и Брянским районами. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо подразделениям ПВО!» — написал он.

Власти Брянской области, как и других российских регионов, граничащих с Украиной, регулярно сообщают об обстрелах территории и атаках беспилотников. Минобороны РФ также отчитывается о дронах, сбитых и в других областях России, в сотнях километров от границы. Так беспилотники неоднократно сбивали на подлете к Москве, дроны долетали и до центра города — Кремля и делового района Москва-Сити.