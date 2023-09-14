РФС отстранил бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого от футбола на год условно. Он назвал журналиста «дебилом с идиотскими вопросами»

Комитет по этике Российского футбольного союза отстранил тренера Леонида Слуцкого от любой футбольной деятельности на год условно. Об этом сообщается на сайте РФС.

Слуцкий также оштрафован на 100 тысяч рублей.

По мнению комитета, Слуцкий нарушил статью 8 регламента РФС по этике, в которой говорится, что «субъектам футбола необходимо оценивать свое поведение, которое может оказать соответствующее влияние на репутацию ФИФА, УЕФА, РФС», а также воздерживаться от «любых действий», которые «могут привести к появлению или подозрению в ненадлежащем поведении».

Проверка в отношении Слуцкого началась после того, как он прокомментировал конфликт футболиста Артема Дзюбы и 19-летнего журналиста издания «РБ-Спорт» Виталия Бородина. Инцидент произошел 13 августа после матча «Локомотива», за который выступает Дзюба, против «Крыльев Советов». Дзюба не участвовал в матче из-за травмы, но присутствовал на игре. После матча Бородин подошел к футболисту с просьбой прокомментировать критические высказывания в его адрес со стороны тренера Игоря Шалимова.

«Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе», — сказал в ответ Дзюба (цитата по Sports.ru). При этом инцидент произошел на парковке «РЖД Арены», а не на стадионе. Нападающего дисквалифицировали на два матча условно. Дзюба утверждал, что журналист его преследовал.

Позже конфликт прокомментировал Леонид Слуцкий, который назвал журналиста «дебилом». «19-летний дебил бежит за территорию… Он не в первый раз наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Леонид Слуцкий — бывший главный тренер ЦСКА, сборной России, нидерландского «Витесса». Последний клуб, который тренировал Слуцкий — казанский «Рубин». В ноябре 2022 года он покинул его.