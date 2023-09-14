В Нигерии произошел сбой в работе электроэнергетической системы. Почти все население страны — более 200 миллионов человек — осталось без света. В энергетических компаниях заявили, что это «полный коллапс системы», сообщает BBC News.

Выработка электроэнергии в стране упала до нуля, сообщает Reuters. Ее позднее частично восстановили, но она оставалась намного ниже нормы.

Авария затронула все 36 штатов Нигерии и столицу страны — город Абуджа.

В Нигерии регулярно происходят сбои в поставках электроэнергии. В 2022 году такое происходило четырежды.

При этом Нигерия — крупный производитель энергоресурсов. Она входит в ОПЕК и является одной из 10 стран мира с наибольшими запасами нефти.