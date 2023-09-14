Глава Курской области сообщил о гибели сотрудника спиртзавода в результате обстрела с украинской стороны

В поселке Теткино Глушковского района Курской области в результате обстрела с украинской стороны погиб мирный житель, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Зафиксированы прилеты в район спиртзавода. Смертельно ранен водитель погрузчика, мужчина скончался до прибытия скорой», — написал Старовойт в телеграме.

Помимо Теткино, сообщил глава региона, обстрелу подверглись расположенные недалеко от границы с Украиной деревня Елизаветовка, село Гордеевка и поселок Краснооктябрьский. Легко ранен один из жителей.

Власти Курской области, как и других граничащих с Украиной регионов РФ, в том числе Белгородской и Брянской областей, регулярно сообщают об обстрелах и пострадавших в результате них мирных жителях.