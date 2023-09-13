Замглаве Минздрава РФ Олегу Салагаю отказали во въезде в Данию. Он собирался принять участие в совещании ВОЗ

Заместитель главы Минздрава РФ Олег Салагай не смог попасть в Данию на региональное совещание Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как сообщило в своем телеграм-канале посольство РФ в Дании, в аэропорту Каструп Салагаю «было отказано во въезде в Данию».

Датские власти беспардонно нарушили свои обязательства по обеспечению беспрепятственного доступа на мероприятия в Дании официальных представителей стран-участниц ВОЗ, в том числе России, учитывая, что Европейское региональное бюро ВОЗ расположено в Копенгагене.

Российские дипломаты, заявило посольство, будут «добиваться от датских властей объяснений и извинений по поводу произошедшего инцидента».

Politico со ссылкой на датские СМИ пишет, что МИД Дании уже начал расследование произошедшего.

Ранее власти Дании потребовали от России сократить персонал посольства в Копенгагене, оставив в стране пять дипломатов и 20 сотрудников административных и технических служб — столько человек работает в датском посольстве в Москве. Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен обвинил российскую сторону в том, что она пытается отправить в его страну шпионов под видом работы в посольстве. Сократить численность дипмиссии в Дании Россия обязана до 29 сентября.