Суд в аннексированном Крыму оштрафовал местного жителя за татуировки, «призывающие к нарушению территориальной целостности РФ»

Бахчисарайский районный суд в аннексированном Крыму оштрафовал местного жителя на 30 тысяч рублей из-за татуировок, «призывающих к нарушению территориальной целости РФ», сообщает пресс-служба суда.

«28-летний житель города Бахчисарай оштрафован за публичную демонстрацию на предплечьях татуировки в виде государственного герба Украины с надписью „Крим Україна“, а также татуировки со смысловым переводом и изображением, символизирующим призыв к нарушению территориальной целостности РФ», — говорится в сообщении суда.

Пресс-служба уточняет, что татуировки исследовал эксперт-лингвист. Крымчанин признал вину и закрасил татуировку пигментом.

«ОВД-Инфо» пишет, что оштрафованного, вероятно, зовут Владислав Леушкин. Заседание по его делу состоялось 12 сентября.

В России нередко штрафуют за татуировки. Например, в июле суд в Краснодаре оштрафовал местную жительницу на 200 тысяч рублей за татуировку собаки в радужном шарфе с подписью «Собака-гей», фотографии которой она выложила в своих соцсетях. В суде составлявший протокол сотрудник полиции не смог объяснить, как именно татуировка нарушает закон о «пропаганде» ЛГБТ.