В Волгоградской области разбился Су-24

Российский бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области вечером 12 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство обороны РФ.

В ведомстве заявили, что самолет упал во время планового учебно-тренировочного полета, который совершался без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности. К месту происшествия вылетели вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы. Успели ли катапультироваться пилоты, неизвестно, отмечает Baza.

Жертв и разрушений на месте падения СУ-24 в Волгоградской области нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную администрацию.