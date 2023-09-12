С фермы в Китае во время наводнения сбежали 75 крокодилов

Во время наводнения на юге Китая с одной из ферм сбежали 75 крокодилов. Восемь из них пойманы или убиты, остальные остаются на свободе, сообщает BBC News.

Сообщений о нападениях крокодилов на людей пока не поступало, но власти рекомендовали жителям деревень в районе Мяонмин в южной провинции Гуандун не покидать свои дома.

«[Ситуация] сейчас под контролем, но крокодилов сбежало довольно много», — заявили в местной службе по чрезвычайным ситуациям.

На ферме содержались сиамские крокодилы. Они достигают трех метров в длину и весят до 75 килограммов. В Китае их выращивают на фермах ради кожи и мяса.

Наводнение в Китае вызвано тайфуном «Хайкуй», от которого пострадали несколько стран Азии. На юге Китая из-за тайфуна погибли не менее семи человек, еще трое числятся пропавшими без вести.