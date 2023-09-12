За год с начала полномасштабной войны с Украиной Россия закупила запчастей к самолетам Airbus и Boeing на 18 миллиардов рублей, выяснили «Важные истории».

Основная часть поставок с марта 2022 по март 2023 года пришлась на ОАЭ (9 миллиардов), Китай (5 миллиардов) и Турцию (2 миллиарда). Но был и импорт из «недружественных стран» — Чехии, Литвы, США, Германии и Великобритании. Почти половину всех закупок совершили госкомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа».

Зачастую владельцами компаний-поставщиков являются россияне. Например, зарегистрированная в ОАЭ компания Griffon, которая поставила запчастей на 1,2 миллиарда рублей, принадлежит Ирине Гороховской и Илье Рысеву. Последний является учредителем двух юридических лиц в РФ, которые также занимаются торговлей авиационными запчастями.

Из стран Европы товар, по оценке «Важных историй», идет по схеме параллельного импорта. Литовская компания Right Direction Aero, согласно таможенным декларациям, поставила запчасти российской «Ай Флай». Однако директор Right Direction Aero утверждает, что продавал товар другому предприятию — кыргызстанской «Карголайн». По одним документам, поставка шла в Кыргызстан, по другим — фактически в Россию.

«Владелец и генеральный директор компании [„Карголайн“] Азамат Алкадыров убедил нас, предоставив личные гарантии, что он не имеет никаких связей с санкционными рынками и Россией <…> Мы продавали им детали самолетов на условиях, что они не смогут реэкспортировать их в Россию <…> Как я вижу, „Карголайн“ держала нас в неведении, обманывала и, видимо, подделывала документы», — заявил генеральный директор литовского предприятия Павел Чалапов.

Boeing в ответ на запрос журналистов ответил: «В начале 2022 года компания приостановила предоставление запчастей, технического обслуживания и технической поддержки заказчикам и поставщикам услуг по техническому обслуживанию в России. Мы продолжаем соблюдать санкции США и глобальные законы и правила».

Уголовная ответственность за нарушение санкций существует в США и некоторых странах Европы, но на практике применяется редко. Например, в мае в США арестовали двоих россиян по обвинению в нарушении экспортного контроля. По версии следствия, они организовали цепочку посредников в США и Турции, чтобы поставлять детали к Boeing и Airbus. Им грозит до 20 лет тюрьмы.

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