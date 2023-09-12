Американскому исследователю стало плохо в одной из самых глубоких пещер в Турции. Операция по его спасению длилась больше недели

Американского , который больше недели не мог выбраться из третьей по глубине пещеры Турции, спасли. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на местных спасателей.

40-летний Марк Дикки исследовал пещеру Морка на юге Турции, он составлял карту нового прохода в пещеру. 2 сентября, когда он находился на глубине более километра, ему стало плохо — у мужчины открылось желудочное кровотечение. Он смог сообщить об этом коллегам на поверхности.

Спасательная операция началась в тот же день, в ней участвовали более 150 спасателей из Турции, Хорватии, Италии и других стран, отмечает Reuters.

10 сентября Дикки переместили на носилках на глубину 700 метров, а на следующий день — на 180 метров, пишет Euronews. Спасатели разбили небольшие медицинские базовые лагеря на разных уровнях вдоль пещеры, чтобы исследователь мог отдохнуть во время процесса подъема

В ходе спасательной операции исследователю сделали переливание крови. 12 сентября американца подняли на поверхность.

American explorer Mark Dickey could be rescued completely from cave «by tonight or tomorrow» CBS Mornings

«Единственным чувством, которое у меня было, это вопрос: „Буду ли я жить?“ Меня это буквально сводило с ума. Я думал: „Все не так серьезно, я не собираюсь умирать“. А затем меня рвало кровью в большом количестве… В какой-то момент я подумал: „Я не выживу“», — сказал исследователь после того, как его вытащили на поверхность.