Кривой Рог дважды за ночь подвергся обстрелу

Войска РФ в ночь на 11 сентября дважды нанесли удары по Кривому Рогу. Около 04:00 в городе была объявлена воздушная тревога. Командование воздушных сил ВСУ предупредило о запуске крылатых ракет в сторону города. Около 07:30 было распространено предупреждение об угрозе атаки ударных беспилотников.

Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул написал в телеграме: «Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет». Местные телеграм-каналы сообщили о работе ПВО в городе.

Глава Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что силам ПВО удалось сбить 11 беспилотников, не уточняя, сколько всего дронов армия РФ задействовала в атаке. Также Лысак написал в телеграме, что в результате попадания ракеты в Кривом Роге произошел пожар, который оперативно ликвидировали. По данным главы области, жители не пострадали.

8 сентября в Кривом Роге ракета попала в здание полиции, пострадали более 70 человек, один человек погиб.

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