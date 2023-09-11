Правительство РФ не поддержало законопроект депутатов Госдумы из фракции «Новые люди» о запрете привлекать к административной ответственности за лайки под постами в соцсетях, «дискредитирующими» армию или разжигающими вражду. Об этом пишут «Ведомости» и РБК, ознакомившиеся с отзывом кабинета министров на законопроект.

В документе сказано, что в депутатской инициативе упоминаются понятия «выражение эмоций» и «выставление отметок к публикациям», но в российском законодательстве для них нет определения, «в связи с чем проектируемые нормы не отвечают требованиям ясности и могут повлечь неоднозначное толкование на практике».

Также в правительстве отметили, что пояснительная записка к законопроекту не содержит статистических данных, свидетельствующих о наличии системных проблем правоприменения и подтверждающих необходимость внесения предлагаемых изменений.

Депутаты из фракции «Новые люди» представили свой законопроект в марте 2023 года. Они предложили изменить статьи КоАП о возбуждении ненависти и «дискредитации» Вооруженных сил РФ (20.3.1 и 20.3.3). В обоих случаях за повторное правонарушение, совершенное более двух раз в течение года, предусмотрено возбуждение уголовного дела.