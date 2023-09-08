Житель Севастополя наступил на российский флаг у стихийного мемориала погибшим при крушении самолета Пригожина. Заведено уголовное дело

В Севастополе возбуждено уголовное дело о надругательстве над российским флагом, сообщило управление МВД России в аннексированном городе.

Фигурантом дела стал 21-летний местный житель. В опубликованном полицией сообщении события, ставшие причиной для возбуждения дела, излагаются так:

Молодой человек, находясь в Артиллерийской бухте Севастополя, увидел у подножия памятника Ф. Клокачеву инсталляцию, в которой использовался государственный флаг Российской Федерации. Поскольку злоумышленник негативно относился к проведению специальной военной операции на территории Украины, он решил выразить свое несогласие и пнул ногой полотно флага, а также размещенные на нем предметы.

Очевидцы, заявило управление МВД, «сразу же выразили молодому человеку свое возмущение и негодование, после чего злоумышленник публично негативно высказался относительно использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

По данным Baza, в Артиллерийской бухте находится стихийный мемориал погибшим при крушении самолета основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину и командиру этой организации Дмитрию Уткину. 25 августа житель Севастополя Глеб Малков, сообщало издание, пнул их портреты, задев российский флаг, который был частью мемориала. Малков после окриков прохожих убежал, но вскоре его задержали. 7 сентября было возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над флагом, пишет Baza, по которому Малкову грозит до года лишения свободы.

УМВД России по Севастополю также опубликовало смонтированное из нескольких записей видео. В одном из фрагментов, вероятно, снятых возле мемориала руководителям ЧВК Вагнера, Малков объясняет свой поступок тем, что «Россия напала на его страну», добавляя, что Севастополь — это Украина. В другом фрагменте, снятом, скорее всего, в отделении полиции, Малков говорит, что пнул флаг «из неприязни к », признает свою вину, раскаивается и «хочет извиниться перед всеми жителями города Севастополя».