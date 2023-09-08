Власти КНДР объявили, что спустили на воду субмарину с тактическим ядерным оружием. Аналитики считают, что это модернизированная советская подлодка

Военные КНДР объявили о спуске на воду первой «тактической атомной ударной подводной лодки», сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи. Субмарина, получившая название «Герой Ким Гун Ок», готовится к выходу в море для испытаний, заявили власти КНДР.

«Герой Ким Гун Ок» станет одним из основных «подводных наступательных средств военно-морских сил» Северной Кореи, заявил лидер страны Ким Чен Ын, выступая на церемонии спуска на воду, состоявшейся 6 сентября.

«Мы полны решимости и впредь демонстрировать современность наших подводных и надводных боевых возможностей и ускорим ядерное вооружение нашего флота», — заявил Ким Чен Ын, слова которого приводит ТАСС.

Лидер КНДР Ким Чен Ын (второй слева) на церемонии спуска на воду новой подводной лодки № 841, получившей имя «Герой Ким Гун Ок», 6 сентября 2023 года KCNA / KNS / AFP / Scanpix / LETA

Северокорейские СМИ написали о подлодке лишь спустя два дня после церемонии ее спуска на воду.

«Церемония запуска подводной лодки ознаменовала начало новой главы в укреплении военно-морских сил КНДР», — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Северной Кореи.

KCNA / Reuters / Scanpix / LETA

Военные Южной Кореи заявили, что, по их оценке, представленная подводная лодка не готова к нормальной эксплуатации, сообщает «Рёнхап». «Согласно результатам анализа внешней конструкции северокорейской субмарины, ее некоторые узлы были увеличены, чтобы нести ракеты. Но, по оценкам, она не готова к нормальной эксплуатации», — заявил сотрудник Комитета начальников штабов ВС Республики Корея.

По словам аналитиков, которых цитирует Reuters, представленная подлодка — модификация советской подводной лодки проекта 633 (по классификации НАТО «Ромео»), которую КНДР купила у Китая в 1970-х годах и начала производить внутри страны. По мнению аналитиков, подлодка вооружена баллистическими и крылатыми ракетами.

Ким Чен Ын заявил на церемонии 6 сентября, что Северная Корея планирует переоборудовать другие подводные лодки в атомные корабли и ускорить процесс создания подводных лодок с ядерной энергетической установкой.

Читайте также

Северная Корея приняла закон, допускающий превентивный ядерный удар. Он может быть нанесен автоматически

Читайте также

Северная Корея приняла закон, допускающий превентивный ядерный удар. Он может быть нанесен автоматически