Российский суд признал эмодзи 👍 эквивалентом подписи под документом 

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону подтвердил решение суда первой инстанции, признав эмодзи 👍 («большой палец вверх») в переписке в качестве подтверждения, равносильного подписи под дополнительным соглашением. На это обратила внимание юрист Анастасия Сковпень, пишет РБК.

Согласно постановлению суда, индивидуальный предприниматель Сирануш Арутюнян в марте 2022 года заключила договор купли-продажи с индивидуальным предпринимателем Родионом Руденко на поставку мобильного торгового киоска в виде ретрофургона. В договоре говорилось, что цвета нижней и верхней части киоска комбинированные и утверждаются сторонами дополнительным соглашением. Фургон стоил 685 тысяч рублей, покупатель заплатила задаток в 479 тысяч рублей, а оставшуюся сумму должна была выплатить в период готовности киоска к отгрузке.

В договоре указывалось, что стороны признают юридическую силу всех документов, тексты которых были получены по электронной почте или другим каналам связи, в том числе в мессенджере WhatsApp.

Фургон не был поставлен в срок, поэтому Арутюнян потребовала вернуть задаток. В ответ Руденко заявил, что между сторонами не было заключено дополнительное соглашение о цветах киоска, из-за чего он не смог завершить изготовление киоска в срок. Однако в суд была предоставлена переписка в WhatsApp, из которой следует, что стороны обсуждали цвет и размеры киоска. 6 апреля Руденко написал: «Хорошо желтая полоска (1003) на белом фоне». В ответ он получил эмодзи с большим пальцем вверх.

«Данный знак в обычно принятом и распространенном понимании при общении посредством электронной переписки означает „хорошо“. <…> В последующей переписке значение данного ответа [Руденко] не уточнил, из чего следует, что ответчик воспринял данный ответ как согласие, не требующее дополнительного объяснения. Также из переписки не следует, что ответчику требовалась какая-то иная информация для исполнения обязательств по договору, соответствующие доводы были заявлены только при рассмотрении дела в суде», — говорится в решении суда.