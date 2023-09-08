Актера Дэнни Мастерсона, известного по «Шоу 70-х», приговорили к 30 годам лишения свободы. Ранее присяжные признали его виновным в двух изнасилованиях

Суд в Лос-Анджелесе приговорил актера Дэнни Мастерсона, известного по «Шоу 70-х», к 30 годам лишения свободы, сообщает Associated Press. Ранее присяжные признали Мастерсона виновным в изнасиловании двух женщин.

Агентство уточняет, что 30 лет — это максимальный срок, к которому могли приговорить актера. Защита настаивали на 15 годах лишения свободы.

«Мистер Мастерсон, я знаю, что вы сидите здесь, твердо уверенный в своей невиновности, и наверняка чувствуете себя жертвой системы правосудия, которая вас подвела. Но вы здесь не жертва. Вам придется смириться с последствиями своих поступков», — заявила судья Шарлин Олмедо перед вынесением приговора.

Расследование в отношении Дэнни Мастерсона началось в 2017 году. Спустя три года актеру предъявили обвинение в изнасиловании трех женщин, совершенных в период с 2001 по 2003 год. Судебный процесс начался 2022 году, однако тогда присяжные не смогли вынести единогласного решения ни по одному из пунктов обвинения. Повторное рассмотрение дела началось 2023 году.

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