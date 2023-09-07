В сеть утекли данные более чем миллиона пользователей МТС-банка
В открытый доступ попали данные более чем миллиона пользователей МТС-банка, сообщают «Коммерсант» и телеграм-канал «Утечки информации».
По информации канала, в распоряжении хакеров оказалась база данных из 21 миллиона строк. Часть утечки они опубликовали в трех текстовых файлах, содержащих персональные данные пользователей МТС-банка, в том числе:
- Фамилии, имена и отчества;
- Даты рождения;
- Номера телефонов;
- Адреса электронной;
- Частичные номера банковских карт (первые шесть цифр и четыре последние).
В пресс-службе МТС-банка утечку подтвердили, однако отметили, что представленная в базе информация не позволит злоумышленникам совершать финансовые операции от лица клиентов банков.
Также в пресс-службе отметили, что в утечке содержатся данные карт разных банков, поэтому в МТС-банке считают, что утечка произошла «не в каком-либо конкретном банке, а у ретейл-компании либо поставщика цифровых сервисов».
«Коммерсант» пишет, что ответственность за утечку взяла на себя проукраинская группировка NLB, причастная к утечкам данных клиентов торговых сетей «Ашан», «Твой дом», «Глория Джинс», сервисов «Сбера» и других крупных компании. По информации издания, основную часть утечки хакеры намерены выставить на продажу.