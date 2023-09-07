В сеть утекли данные более чем миллиона пользователей МТС-банка

В открытый доступ попали данные более чем миллиона пользователей МТС-банка, сообщают «Коммерсант» и телеграм-канал «Утечки информации».

По информации канала, в распоряжении хакеров оказалась база данных из 21 миллиона строк. Часть утечки они опубликовали в трех текстовых файлах, содержащих персональные данные пользователей МТС-банка, в том числе:

Фамилии, имена и отчества;

Даты рождения;

Номера телефонов;

Адреса электронной;

Частичные номера банковских карт (первые шесть цифр и четыре последние).

В пресс-службе МТС-банка утечку подтвердили, однако отметили, что представленная в базе информация не позволит злоумышленникам совершать финансовые операции от лица клиентов банков.

Также в пресс-службе отметили, что в утечке содержатся данные карт разных банков, поэтому в МТС-банке считают, что утечка произошла «не в каком-либо конкретном банке, а у ретейл-компании либо поставщика цифровых сервисов».

«Коммерсант» пишет, что ответственность за утечку взяла на себя проукраинская группировка NLB, причастная к утечкам данных клиентов торговых сетей «Ашан», «Твой дом», «Глория Джинс», сервисов «Сбера» и других крупных компании. По информации издания, основную часть утечки хакеры намерены выставить на продажу.

Читайте также

Никогда еще личные данные россиян не утекали в открытый доступ так часто и в таком объеме, как в 2022-м. Одна из причин — война Главное из доклада «Сетевых свобод» + 10 советов для тех, кто думает, как защититься

Читайте также

Никогда еще личные данные россиян не утекали в открытый доступ так часто и в таком объеме, как в 2022-м. Одна из причин — война Главное из доклада «Сетевых свобод» + 10 советов для тех, кто думает, как защититься