Командира армии ПВО, защищающей Москву, арестовали за взятку

Генерал-майор Константин Огиенко, возглавлявший 1-ю ордена Ленина армию ПВО особого назначения, которая прикрывает Москву от ударов с воздуха, стал фигурантом уголовного дела о взятке в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК).

Как сообщает ТАСС, уголовное дело, по которому генералу может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы, было возбуждено в июле 2023 года. Огиенко находится под стражей, срок ареста ему продлили до 27 ноября.

По сведениям «Коммерсанта», Огиенко вместе с командующим 4-й дивизией ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким получили 500 тысяч рублей от руководительницы общественной организации «Надежда». Это была первая часть взятки на общую сумму в 30 миллионов рублей, за которую военные обещали выделить под застройку земли Минобороны РФ в подмосковных Долгопрудном и Лобне.

Беляцкий частично признал вину и пошел на сделку со следствием. Его отправили под домашний арест. Огиенко своей вины не признал. Следователи решили, что генерал, обладающий «обширными связями среди должностных лиц органов военного управления Минобороны России», может воздействовать на свидетелей, а в случае избрания более мягкой меры пресечения скроется от следствия и суда.

Огиенко занимал пост командира 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения с 2021 года и был снят с должности после возбуждения уголовного дела.