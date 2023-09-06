Власти Камчатки отказались от использования чешских самолетов L-410 из-за отсутствия запчастей

На Камчатке с 1 сентября остановлена эксплуатация чешских региональных самолетов L-410 из-за нехватки запчастей, пишет РБК. В дальневосточной авиакомпании «Аврора» заявили, что заменят L-410 другим типами авиатехники из парка Камчатского авиационного предприятия.

На транспортную доступность населенных пунктов региона, заверили власти Камчатки и представители «Авроры», отказ от эксплуатации L-410 не повлияет.

Остановка эксплуатации L-410 на Камчатке связана с «окончанием ресурсов» некоторых узлов и агрегатов, объяснял представитель камчатских властей. «К этой ситуации привели сложности с поставками по параллельному импорту», — заявил он, не уточняя деталей.

На Камчатке с начала 2010-х годов использовали три L-410, закупленные на средства регионального и федерального бюджетов. Эти самолеты, отмечает издание, были самыми новыми в парке местного авиапредприятия, продолжающего эксплуатировать советские Ан-26, Ан-28, Як-40, а также вертолеты семейства Ми-8.

Власти Камчатки, где нет железной дороги и слабо развита сеть автодорог, делали ставку на авиатранспорт для перевозки пассажиров, пишет РБК. В 2023 году из краевого бюджета на местные рейсы было выделено более 1 миллиарда рублей.

L-410 производства чешского завода Aircraft Industries могут, в зависимости от модификации, перевозить 17–19 пассажиров. На Камчатке летом 2023 года такие самолеты выполняли рейсы в пять труднодоступных населенных пунктов.

Камчатка — второй российский регион, остановивший эксплуатацию L-410 из-за отсутствия запчастей. В начале 2023 года такие самолеты прекратила использовать компания «Комиавиатранс» из Республики Коми.

По данным Росавиации, на которые ссылается РБК, сейчас в России остается семь коммерческих операторов L-410, в парках которых в общей сложности 28 таких самолетов.

Санкции, введенные после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Евросоюзом и США, подразумевают, в числе прочего, запрет на поставку в Россию западной авиатехники, запчастей к ней, а также обслуживание самолетов.

Некоторые российские компании, в том числе работающие в области авиаперевозок, обходят санкции за счет «параллельного импорта», однако поставки через третьи страны зачастую значительно увеличивают как сроки доставки, так и стоимость товаров.

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