США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает пресс-служба Космических сил США.

Ракету, не оснащенную боезарядом, запустили с базы Ванденберг в штате Калифорния в ночь на 6 сентября. По словам полковника Брайана Титуса, руководившего запуском, «эти испытания демонстрируют готовность ядерных сил США и вселяют уверенность в эффективности национальных средств ядерного сдерживания».

Накануне запуск анонсировал представитель Пентагона Пат Райдер. В частности, он уточнил, что испытание носит штатный характер, оно было запланировано несколькими годами ранее. Также военный добавил, что США заранее уведомили Россию о предстоящем пуске в соответствии с двусторонними соглашениями.

Minuteman III — твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, состоящая на вооружении армии США с 1970 года. Дальность полета ракеты составляет около 9,5 тысяч километров. Последние испытания этой ракеты проходили в апреле 2023 года, пуск также произвели с базы Ванденберг.

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