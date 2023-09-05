Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» Международную федерацию транспортных рабочих. Потому что она мешает России и помогает Украине

Генеральная прокуратура России объявила «нежелательной» деятельность Международной федерации транспортных рабочих (International Transport Workers Federation) — глобальный профсоюз транспортных рабочих, зарегистрированный в Лондоне.

В Генпрокуратуре заявили, что с начала «специальной военной операции» (как власти РФ называют вторжение в Украину — прим. «Медузы») лидеры федерации транспортных рабочих «выступают с резкими антироссийскими заявлениями» и «открыто осуждают» проведение «спецоперации».

В прокуратуре заявили, что организация содействовала тому, чтобы «максимальное число стран» по примеру Великобритании запретили российским судам заходить в свои морские порты, а «подконтрольные профсоюзы в иностранных портах срывали разгрузку заходивших в них российских судов».

«Под эгидой солидарности с украинскими транспортниками организация проводит кампанию по сбору финансовых средств для последующей отправки на Украину. С начала специальной военной операции различным подконтрольным Киеву структурам передано более 500 тысяч долларов США. Используя ресурсы медиа, организация систематически размещает в информационном пространстве политизированные публикации, формируя негативный образ России за рубежом».

В ведомстве считают, что деятельность International Transport Workers Federation «представляет угрозу конституционному строю Российской Федерации».

Список «нежелательных» организаций в России существует с 2015 года. За сотрудничество с «нежелательными» организациями российское законодательство предусматривает ответственность вплоть до уголовной.

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