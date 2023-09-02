Пользователи российских сотовых операторов останутся без роуминга в Канаде из-за санкций

Канадские сотовые операторы разорвали или находятся в процессе разрыва роуминговых соглашений с крупнейшими российскими операторами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в нескольких компаниях. По словам одного из них, это связано с санкциями, которые ввели власти Канады в отношении российских мобильных операторов.

«Нам пришли уведомления о прекращении сервиса, дальше один за другим местные операторы начали отключать нас от роуминга», — рассказал собеседник издания.

Источники в двух российских компаниях назвали ситуацию прецедентом, так как еще ни в одной стране роуминговые отношения не разрывали сразу все местные операторы.

20 июля Канада объявила о санкциях в отношении сотовых операторов МТС, «Мегафон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2). Власти объяснили это тем, что, по их мнению, компании связаны с российским военно-промышленным комплексом. Санкции запрещают совершать сделки с попавшими под ограничениями компаниями, а также предоставлять им финансовые или сопутствующие услуги.

Источник РБК в одном из крупных операторов рассказал, что ранее в случае отключения роуминга кем-то из партнеров компания могла переключиться на другого оператора либо передать трафик своих абонентов через оператора из другой страны, у которого есть соглашение о роуминге с отключившим оператором. В ситуации с канадскими партнерами первый вариант теперь невозможен, а организовать быстро второй невозможно.

Информацию подтвердили представители «МегаФона» и «Вымпелкома». Они отметили, что пока их абонентам в Канаде доступны услуги роуминга. По словам представителя «Вымпелкома», ему неизвестны другие страны, где российские операторы столкнулись с подобной проблемой.