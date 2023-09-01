Россия увезла комплексы ПВО с Курильских островов
Российские военные переместили с Курильских островов зенитно-ракетные комплексы С-300, предназначенные для противооздушной обороны, пишет японская газета «Майнити симбун».
Издание ссылается на Ю Коидзуми из Токийского университета, который проанализировал спутниковые снимки островов Итуруп и Кунашир, сделанные компанией Maxar Technologies. На свежих снимках нет комплексов ПВО, стоявших у залива Касатка на Итурупе и около Южно-Курильска на Кунашир.
Ю Коидзуми предполагает, что ракетные комплексы могли быть переброшены к границам с Украиной для использования в войне.
Также российские военные, вероятно, отремонтировали и отправили на фронт старые танки и гаубицы, хранившихся на военной базе на Сахалине, сообщил Ю Коидзуми, подчеркнув, что армии РФ приходится использовать все имеющееся в ее распоряжении вооружение.
Ракетные комплексы С-300В4 были установлены на Курильских островах, территориальную принадлежность которых оспаривает Япония, в 2020 году.