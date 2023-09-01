NASA опубликовало снимки места падения российской «Луны-25»
Источник: NASA
Аэрокосмическое агентство США опубликовало снимки места падения «Луны-25», не сумевшей совершить посадку на естественный спутник Земли.
На снимках виден кратер (в центре), образовавшийся на южном полюсе Луны на месте падения российской станции.
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«Луна-25» была первой в современной истории России лунной миссией. Аппарат запустили 11 августа, но 19-го стало известно, что при переходе «Луны-25» на предпосадочную орбиту произошла «нештатная ситуация». На следующий день «Роскосмос» сообщил, что аппарат «прекратил свое существование» в результате столкновения с поверхностью Луны.