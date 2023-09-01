NASA опубликовало снимки места падения российской «Луны-25»

Аэрокосмическое агентство США опубликовало снимки места падения «Луны-25», не сумевшей совершить посадку на естественный спутник Земли.

На снимках виден кратер (в центре), образовавшийся на южном полюсе Луны на месте падения российской станции.

Место, где упала «Луна-25». GIF-анимация снимков, сделанных 27 июня 2020 года и 24 августа 2023 года NASAʼs Goddard Space Flight Center / Arizona State University

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Все эпизоды На Луне разбилась российская межпланетная станция. Это гигантский провал «Роскосмоса» или обычное явление при исследовании космоса? 00:00 55:38

«Луна-25» была первой в современной истории России лунной миссией. Аппарат запустили 11 августа, но 19-го стало известно, что при переходе «Луны-25» на предпосадочную орбиту произошла «нештатная ситуация». На следующий день «Роскосмос» сообщил, что аппарат «прекратил свое существование» в результате столкновения с поверхностью Луны.

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