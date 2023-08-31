В Йоханнесбурге произошел пожар в пятиэтажном здании, где жили бездомные и мигранты. Погибли более 70 человек

По меньшей мере 73 человека погибли и 52 пострадали в результате пожара, произошедшего в пятиэтажном здании в Йоханнесбурге — крупнейшем городе ЮАР. Об этом сообщает BBC News.

Среди погибших — семеро детей, младшему из которых было 18 месяцев.

Пожар в заброшенном пятиэтажном здании начался в ночь на 31 августа. Здание расположено в районе бывшего делового квартала Йоханнесбурга. Там жили бездомные и сквоттеры, уточнили Associated Press в местных экстренных службах. BBC News пишет, что в доме жили в том числе мигранты. По словам одного из очевидцев, люди выбрасывали младенцев из горящего здания в попытке спасти их. Несколько человек погибли, выпрыгиваю из окон горящей пятиэтажки.

Many homeless among dead in fire in Johannesburg, South Africa Associated Press

Власти Йоханнесбурга заявили, что пожар затронул 141 семью, но не смогли точно сказать, что сколько человек находилось в здании, когда начался пожар.

BBC News отмечает, что в соцсетях раскритиковали городские экстренные службы за медленную реакцию на пожар. По официальным данным, пожар начался в 01:30 по местному времени, однако спасательные службы прибыли на место происшествия якобы только через час.

Причины возгорания неизвестны. Спасатели продолжают поиск людей в здании.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал произошедшее «большой трагедией» и выразил надежду, что расследование пожара позволит предотвратить повторение подобных трагедий. Соболезнования главе страны выразил, в частности, президент России Владимир Путин.

Deutsche Welle отмечает, что центральная часть Йоханнесбурга считается заброшенной и опасной. Из-за высокой преступности в центральных районах компании и магазины переехали в пригороды, в результате многочисленные здания в центре пустуют, ими пользуются бездомные.