В Йоханнесбурге произошел пожар в пятиэтажном здании, где жили бездомные и мигранты. Погибли более 70 человек
По меньшей мере 73 человека погибли и 52 пострадали в результате пожара, произошедшего в пятиэтажном здании в Йоханнесбурге — крупнейшем городе ЮАР. Об этом сообщает BBC News.
Среди погибших — семеро детей, младшему из которых было 18 месяцев.
Пожар в заброшенном пятиэтажном здании начался в ночь на 31 августа. Здание расположено в районе бывшего делового квартала Йоханнесбурга. Там жили бездомные и сквоттеры, уточнили Associated Press в местных экстренных службах. BBC News пишет, что в доме жили в том числе мигранты. По словам одного из очевидцев, люди выбрасывали младенцев из горящего здания в попытке спасти их. Несколько человек погибли, выпрыгиваю из окон горящей пятиэтажки.
Власти Йоханнесбурга заявили, что пожар затронул 141 семью, но не смогли точно сказать, что сколько человек находилось в здании, когда начался пожар.
BBC News отмечает, что в соцсетях раскритиковали городские экстренные службы за медленную реакцию на пожар. По официальным данным, пожар начался в 01:30 по местному времени, однако спасательные службы прибыли на место происшествия якобы только через час.
Причины возгорания неизвестны. Спасатели продолжают поиск людей в здании.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал произошедшее «большой трагедией» и выразил надежду, что расследование пожара позволит предотвратить повторение подобных трагедий. Соболезнования главе страны выразил, в частности, президент России Владимир Путин.
Deutsche Welle отмечает, что центральная часть Йоханнесбурга считается заброшенной и опасной. Из-за высокой преступности в центральных районах компании и магазины переехали в пригороды, в результате многочисленные здания в центре пустуют, ими пользуются бездомные.