В Московском зоопарке впервые родился детеныш панды

В Московском зоопарке родился детеныш большой панды. Это первый случай появления потомства у этих животных на территории России.

Мэр Москвы Сергей Собянин посвятил рождению детеныша панды отдельный пост в своем телеграм-канале (некоторые СМИ сочли это частью предвыборной кампании).

Московский зоопарк

«Это уникальное и очень редкое событие — результат слаженной работы наших специалистов и китайских коллег» — написал Собянин.

Панды Жуи и Диндин поселились в Московском зоопарке в 2019 году. «Этой весной подросших панд познакомили друг с другом. Для контроля процесса приехал эксперт по размножению больших панд из Китая», — написал Собянин.

Появление детеныша, подчеркнул мэр Москвы, «знаковое событие для России и всего мирового природоохранного сообщества».

Появление панд Жуи и Диндин в Московском зоопарке в 2019 году было приурочено к 70-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. В зоопарке для панд был построен специальный вольер.

Большие панды — собственность Китая. Московский зоопарк получил их в аренду до 2034 года. Зоопарки в разных странах мира, которым Китай сдает панд в аренду, в среднем платят за одно животное около 1 миллиона долларов в год. На каких условиях панд Жуи и Диндин дали зоопарку в Москве, не уточнялось.

До середины 1980-х годов лидеры Китая дарили панд своим союзникам в знак особого расположения, что получило название «панда-дипломатия». Так, две панды в конце 1950-х — начале 1960-х получал СССР.