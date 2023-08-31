Суд отклонил три иска Навального к колонии, в том числе об отсутствии свиданий с семьей

Городской суд Коврова отклонил три иска Алексея Навального, поданные из-за условий содержания в исправительной колонии № 6 Владимирской области.

Как пишет команда политика, первая жалоба касалась сокращения времени на прием пищи в штрафном изоляторе и помещении камерного типа, куда Навального регулярно отправляют. Раньше в ИК на еду выделялось 25-30 минут, но в мае время уменьшили вдвое — до 12-15 минут.

Второй иск был связан с отсутствием свиданий с семьей. «Даже у пожизненно осужденных есть право в течение года на свидания в колонии, Алексея этого права весь год лишали постоянными переводами на более строгие условия содержания», — пишут соратники Навального.

В третьем иске политик жаловался, что администрация колонии уничтожает купленную еду и не возвращает за это деньги. Согласно стандартным правилам, заключенные имеют право за деньги дополнительно к приему пищи заказать приготовленную еду. Однако если осужденного помещают в ШИЗО, то еду не готовят, а деньги возвращают. По словам Навального, когда он находился в ШИЗО, надзиратели стали приносить туда еду, но тут же ее выбрасывать и требовать от политика подписать акт об уничтожении продуктов.

В июле суд Коврова отклонил другие три иска Алексея Навального на условия в колонии. В частности, политик жаловался на отключение радио; на то, что к нему применили силу после того, как он отказался войти в камеру к заключенному, имеющему проблемы с гигиеной, а также на подселение к нему осужденного, который постоянно кричал.

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