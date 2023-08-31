Один из основателей ВШЭ Андрей Яковлев объявил об уходе из вуза. По его словам, университет покинули более 700 сотрудников

Один из основателей Высшей школы экономики Андрей Яковлев объявил о своем уходе из вуза. Соответствующий пост он разместил в фейсбуке.

Яковлев согласился с мнением, что в последние годы ВШЭ «стала похожа на обычный российский вуз». Он выразил мнение, что «достижение такого результата было одной из стратегических задач той управленской команды, которая пришла в ВШЭ вместе с новым ректором [Никитой Анисимовым в 2021 году]».

Яковлев также сообщил, что на начало 2023 года ВШЭ покинули около 700 преподавателей и научных сотрудников из семи тысяч работавших там.

«В совокупности все это — признаки завершения или „заката“ того большого и во многом уникального образовательного проекта, который представляла собой Высшая школа экономики на протяжении почти 30 лет», — отметил Яковлев.

Яковлев начал работать в ВШЭ с момента ее основания в 1993 году. Больше 18 лет он был проректором вуза.

В последнее время об уходе из ВШЭ заявляют многие известные экономисты и ученые. В августе вуз покинул еще один из основателей вуза, профессор Игорь Липсиц. По словам Липсица, несколько лет живущего за рубежом, руководство ВШЭ в одностороннем порядке аннулировало его контракт на дистанционную работу.