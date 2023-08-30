Международный аэропорт Пскова откроют 31 августа. Накануне он подвергся атаке дронов

Аэропорт Пскова, атакованный беспилотниками, возобновит работу в штатном режиме 31 августа. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников.

«Обследование гражданской инфраструктуры аэропорта Пскова после атаки беспилотников завершено. Аэропорт полностью готов к приему пассажиров, поэтому с завтрашнего дня продолжает работу в штатном режиме», — сказал Ведерников.

Ранее губернатор говорил, что аэропорт будет закрыт до тех пор, пока экстренные службы будут выяснять степень повреждения взлетно-посадочной полосы.

30 августа в связи с закрытием аэропорта были отменены восемь гражданских рейсов. Для пассажиров, которые лишились возможности улететь, РЖД выделили дополнительные вагоны в поезде Псков — Москва.

В ночь на 30 августа аэропорт Пскова подвергся атаке беспилотников. В результате атаки произошел пожар, повреждения получили четыре самолета Ил-76.

Из аэропорта Пскова совершаются регулярные гражданские рейсы в Москву, Сочи, Минеральные Воды, Калининград и белорусский Минск.

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