В Москве пропала чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева. Ее вещи нашли на берегу реки

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева, рассказала РИА Новости мать спортсменки Екатерина. В пресс-службе столичного управления Следственного комитета сообщили, что после исчезновения девочки организована доследственная проверка.

В понедельник, 28 августа, фигуристка вышла после тренировки с катка на «Чкалов Арене». Последний раз она попала на камеры видеонаблюдения в районе владения 67 по Волоколамскому шоссе.

«По Алине пока никакой информации нет. Ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк, больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать. Но уже прошло много времени», — рассказала мать Алины.

По данным телеграм-канала «112», вещи фигуристки обнаружили на пляже на Покровской набережной. При себе у девочки были 20 тысяч рублей, планшет и телефон. «База» пишет, что перед исчезновением Горбачева поругалась с тренером. Shot утверждает, что фигуристка хотела уйти от наставницы Софьи Федченко, у которой был конфликт с мамой девочки.

В феврале 2023 года Алина Горбачева стала победительницей юниорского первенства России в Перми. Она также заняла девятое место на взрослом чемпионате России, который прошел в декабре 2022 года в Красноярске.

Обновлено. По факту исчезновения Алины Горбачевой Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве (часть 1 статьи 105 УК).