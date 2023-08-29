В Красноярске девятиклассника арестовали по подозрению в подготовке теракта 

В Красноярске по подозрению в подготовке взрыва на рынке арестован ученик 9 класса одной из гимназий, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

16-летний юноша, по словам собеседника агентства, был задержан, когда покупал компоненты для самодельного взрывного устройства, которое он собирался применить на рынке в Кировском районе. При обыске у него были обнаружены химические вещества и дымовые шашки.

Возбуждено уголовное дело, подросток арестован, сообщил источник ТАСС, не став раскрывать другие подробности дела.