В Челябинской области разбился вертолет ФСБ. Все находившиеся на борту погибли

В Челябинской области разбился Ми-8, принадлежащий ФСБ. Вертолет, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, упал в лес возле поселка Прудный. На борту находился экипаж из четырех человек, все они погибли. Ми-8 выполнял учебный полет.

По данным РИА Новости, предварительная версия крушения — отказ техники. Mash, в свою очередь, пишет, что вертолет мог зацепиться за провода высоковольтной линии в условиях плохой видимости. По версии Mash, на борту находились три человека — инструктор и двое курсантов. Телеграм-канал «112» также сообщает, что экипаж разбившегося Ми-8 состоял из трех человек.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер тоже сообщил, что при крушении Ми-8 погибли три человека.