Сборная Украины по Dota 2 снялась с чемпионата мира после того, как российским киберспортсменам разрешили выступать под флагом РФ

Сборная Украины по игре Dota 2 отказалась продолжать выступление в плей-офф чемпионата мира по Dota 2, который проходит в Румынии под эгидой Международной федерации киберспорта (IESF). Об этом заявил участник украинской сборной Иван Kidaro Бондарев, сообщает dota2.ru.

«После новостей и того, что это окончательное решение о разбане России — уже нет желания участвовать в соревнованиях», — заявил он.

Украинская сборная снялась с соревнований прямо по ходу турнира — перед матчем нижней сетки плей-офф против Индонезии. Ранее Украина стала первой в группе D на ЧМ, а в первом раунде верхней сетки плей-офф уступила сборной Кыргызстана со счетом 0:2.

Международная федерация киберспорта 28 августа отменила свое решение, запрещающее российским киберспортсменам выступать на международных соревнованиях под флагом РФ. Запрет ввели в апреле 2022 года, вскоре после полномасштабного российского вторжения войск РФ в Украину. Как отмечает Sports.ru, россиянам разрешили выступать только на турнирах IESF, которые не особо ценятся в киберспорте.

Чемпионат мира по Dota 2 по версии IESF проходит в румынском городе Яссы с 26 августа по 3 сентября. Призовой фонд — 100 тысяч долларов. Сборную России к соревнованиям не допустили.