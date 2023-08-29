Правозащитника Абубакара Янгулбаева внесли в России в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес бывшего юриста «Комитета против пыток», правозащитника Абубакара Янгулбаева в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает «Дождь».

Основания, по которым Янгулбаев оказался в реестре, пока неясны.

Телеграм-канал Baza в начале июля утверждал, что против него было возбуждено дело по статье об организации экстремистской деятельности. По данным издания, дело возбудили из-за стримов движения «Адат», объявленного «экстремистской» организацией, в которых участвовал Янгулбаев.

Абубакар Янгулбаев — бывший юрист «Комитета против пыток». Его брат Ибрагим — один из руководителей чеченского движения «Адат». Их отец Сайди Янгулбаев — судья Верховного суда Чечни в отставке. У семьи давняя вражда с руководством Чечни, глава республики Рамзан Кадыров в начале 2022 года заявлял, что семью Янгулбаевых «ждет место либо в тюрьме, либо под землей», а также называл их «пособниками террористов».

Братьев Абубакара Янгулбаева — Ибрагима и Байсангура — внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга в марте и в ноябре 2022 года соответственно.

В начале 2022 года чеченские силовики похитили в Нижнем Новгороде мать братьев Янгулбаевых Зарему Мусаеву. В Чечне на нее завели уголовное дело о применении насилия к полицейскому и приговорили к пяти с половиной годам колонии.

В начале августа 2023 года Абубакар Янгулбаев сообщил, что четверых его родственников, которые жили в Чечне, принудительно отправили на войну в Украину, оформив как «добровольцев».