МИД Казахстана сообщил об уходе генконсула России со своего поста. Несколько дней назад дипломат заявил, что в стране стали меньше учить русский язык

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что генконсул России в республике Евгений Бобров покинул свой пост. Это произошло через несколько дней после того, как Бобров заявил, что в Казахстане стали меньше учить русский язык.

В интервью ТАСС, которое вышло 23 августа, Бобров сказал, что в Казахстане «наблюдается определенный спад в уровне использования и изучения русского языка». В качестве одной из причин он назвал действия министерства образования, якобы направленные «на изменение государственной программы обучения с опорой на казахский язык».

Консул также утверждал, что в последние годы «сокращаются русскоязычные школы и классы», а исключение русского языка из программы первых классов казахских школ «вызвало в обществе определенную обеспокоенность».

Представитель МИД Казахстана 28 августа отверг эти заявления и подчеркнул, что у властей нет планов по переходу всех школ на казахский и что граждане могут выбрать, на каком языке будут учиться их дети. «Возможно, данный человек не был в курсе всей информации, которая у нас наблюдается в стране», — заявил Смадияров.

По его словам, Бобров «закончил свою дипмиссию» и «больше не в Казахстане». Он не уточнил, была ли отставка добровольной или это было требование МИДа Казахстана.

МИД России информацию не комментировал.

В Казахстане русский язык имеет статус официального — в соответствии с Конституцией страны, он употребляется в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским. Государственным языком в Казахстане является казахский.