Криптобиржа OKX (вторая в мире по объему торгов) запретила сделки с российским рублем. Несколько дней назад ограничения для россиян ввел Binance

Криптобиржа OKX запретила возможность сделок на своей p2p-платформе с использованием российского рубля. Об этом говорится в сообществе биржи в телеграме.

Изменения вступают в силу незамедлительно, с 29 августа.

Пользователям из России, подчеркивается в сообщении, по-прежнему будет доступна торговля другими валютами.

За несколько часов до этого стало известно, что OKX отключила возможность покупать криптовалюту с помощью карт подсанкционных российских банков.

OKX — вторая (после Binance) по объему торгов криптобиржа в мире.

Binance несколько дней назад запретила жителям России проводить операции с любыми фиатными валютами, кроме рубля. Гражданам РФ, проживающим за рубежом, напротив, стали недоступны переводы в рублях.

После введения санкций против российской банковской системы через криптобиржи стали одними из самых популярных способов вывести российскую валюту за рубеж.