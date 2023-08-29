Хакеры из «IT-армии Украины» атаковали платежную систему «Золотая корона»

Хакеры, предположительно, из Украины атаковали систему денежных переводов «Золотая корона» (KoronaPay), сообщает «Коммерсант». Ресурсы платежной системы 28 августа стали помечать как цели для хакактивистов на теневых форумах, рассказали изданию специалисты по кибербезопасности.

«Призывы атаковать компанию, как правило, приводят к массовой DDoS-атаке, что и произошло с платежной системой», — рассказал один из собеседников газеты.

Эксперты компании ServicePipe, выпускающей продукты для цифровой защиты, сообщили «Коммерсанту», что в работе «Золотой короны» произошел сбой из-за атаки. Коммерческий директор ServicePipe Данила Чежин сообщил, что ответственность за атаку на «Золотую корону» взяла на себя «IT-армия Украины».

В Банке России и «Золотой короне» не ответили на запросы.

В 2022 году подобным атакам подверглись платежная система «Мир» и ее оператор, Национальная система платежных карт. Эксперты отмечали, что атаки координировали «через чаты проукраинских активистов».