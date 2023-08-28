«Новая газета Европа»: в России резко выросло число «военных» НКО

В России после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину и начавшейся мобилизации резко выросло число некоммерческих организаций (НКО), которые работают с российскими военными и мобилизованными, сообщает в своем исследовании «Новая газета Европа».

Организации начали активно регистрировать в конце 2022 года, то есть после объявления мобилизации. По подсчетам журналистов, за первое полугодие 2023 года в России зарегистрировали уже 505 НКО, названия которых можно связать с военной или военно-патриотической тематикой. Это на 34% больше, чем в предыдущие два года, когда рост был примерно одинаковый.

В 2022 году российские НКО, работающие с военными и мобилизованными, собрали как минимум 113 миллиардов рублей пожертвований, что на 28% больше, чем в 2021 году. Большая часть прироста идет от НКО, работающих с ветеранами, — их сборы выросли на 56%. При этом, как указывает издание, в эту сумму не входят данные о финансовых результатах новых НКО, зарегистрированных в конце 2022 года.

Больше всего пожертвований в 2022 году получили всероссийские организации с филиалами по всей стране и федеральные движения.

Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» собрала в три раза больше пожертвований по сравнению с 2021 годом — 4,9 миллиарда рублей. Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов увеличила доход в два раза — до 13,9 миллиарда рублей. Добровольческое движение «Мы вместе — Севастополь» получило за год пять миллиардов рублей, а «Народный фронт» — 4,7 миллиарда (в 2021 году обе организации в целом получили 1,9 миллиарда рублей).