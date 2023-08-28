Издание Techinsider удалило из ВК свою статью о кадыке (оно же адамово яблоко) из-за комментариев, восхваляющих Кадырова (у него есть сын Адам)

Издание удалило из «ВКонтакте» статью под заголовком «„Адамово яблоко“: зачем мужчинам кадык и как женщины обходятся без него» после того, как в комментариях появились восторженные комментарии в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. Одним из первых внимание на это обратило издание Medialeaks.

Запись опубликовали в ВК в ночь на 26 августа. Вскоре под сообщением, судя по скриншотам, появились такие комментарии:

«Кадыров реальный патриот! Он ценит традиции и культуру, он уважает граждан и историю. Как лидер он просто красавчик».

«Все чеченцы, кого я знаю, уважают Кадырова».

«Чеченский глава пример для подражания».

«Кадыров я искренне восхищаюсь… он большой молодец реально)».

Администрация Techinsider сперва удаляла комментарии, адресованные Кадырову, но они появлялись вновь, поэтому пост удалили полностью. «Потому что это невозможно: мы чистим комментарии, а туда набегают опять боты и сыпят негатив в двойном объеме», — сказал изданию «Подъем» главный редактор сайта Techinsider Никита Василенок.

Представитель редакции допустил в разговоре с SOTAvision, что однотипные комментарии появились «исключительно в контексте созвучия с фамилией Кадыров». «Надеюсь, у Рамзана Ахматовича с кадыком все хорошо», — добавил Василенок.

Журналист Никита Могутин обратил внимание, что статья издания называлась «Адамово яблоко», а у главы Чечни есть 15-летний сын Адам Кадыров.