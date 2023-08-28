Россия, вероятно, отказалась от проведения стратегических учений «Запад-2023», сообщается в ежедневном обзоре войны в Украине, подготовленном Минобороны Великобритании. Учения должны были пройти в сентябре.

По мнению авторов обзора, решение не проводить маневры из-за нехватки войск и техники. Кроме того, российское руководство может опасаться критики внутри страны из-за показательных учений во время войны.

Как отмечают в Минобороны Великобритании, неэффективность российских войск во время вторжения в Украину показала, что стратегические учения имели невысокую ценность в плане обучения.

Совместные учения России и Беларуси «Запад-2021», проведенные два года назад, стали самыми крупными после распада СССР. В них, как сообщало Минобороны РФ, приняли участие около 200 тысяч военнослужащих, 760 единиц техники и 15 кораблей. В рамках «Запад-2021» к границам России были переброшены войска и техника — аналитики тогда говорили о подготовке вторжения в Украину, а власти РФ заявляли, что речь идет лишь об учениях.