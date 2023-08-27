Владимир Зеленский предложил приравнять коррупцию во время войны к госизмене

Президент Украины Владимир Зеленский собирается подготовить законопроект, приравнивающий коррупцию в военное время к государственной измене. Об этом, пишет «Украинская правда», Зелнский заявил в интервью Наталье Мосейчук, показанном в эфире телемарафона.

Я поставил задачу, и законодателю Украины будут предложены мои предложения по приравниванию коррупции к государственной измене на военное время. Я понимаю, что такое оружие не может действовать постоянно в обществе, но на военное время, я думаю, это поможет.

Соответствующая законодательная инициатива, по словам Зеленского, поступит в Верховную раду в ближайшую неделю. «Дальше игра на стороне парламента уже», — сказал он.

По словам Зеленского, приравнивание коррупции к госизмене будет очень серьезным инструментом. «Но это не расстрел, это не сталинизм. Это, если есть доказательства, человек должен быть за решеткой», — подчеркнул он.

Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание за государственную измену (статья 111) в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Одна из коррупционных статей УК Украины 368-2 «Незаконное обогащение» предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.