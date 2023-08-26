В Оклахоме на школьном матче по американскому футболу открыли стрельбу. Ранены четыре человека

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате стрельбы, произошедшей на школьном футбольном матче в пригороде Оклахома-Сити вечером 25 августа.

Стрельба произошла в городе Чокто во время третьей четверти матча между командами «Дель-Сити Иглз» и «Чокто Йеллоуджекетс», сообщает News9 со ссылкой на полицию. Момент стрельбы попал на запись видеотрансляции.

Среди пострадавших — 15-летняя девочка, раненая в бедро. Другой подросток (его возраст не приводится) госпитализирован на вертолете в Оклахома-Сити. В каком состоянии находятся пострадавшие, пока неизвестно. Одному пострадавшему помощь оказали на месте, после чего отпустили.

По сведениям телеканала Fox25, подозреваемый пока не задержан. Полиция Чокто сообщила, что в стрельбе подозревают афроамериканца в серой толстовке. Подозреваемый скрылся с места на автомобиле.

По данным полиции, к стрельбе может быть причастен полицейский из города Дель-Сити, находившийся не при исполнении служебных обязанностей. Начальник полиции Лойд Бергер не смог подтвердить, что офицер стрелял в кого-либо, но подтвердил, что тот применил оружие.

В районе, прилегающем к школе и футбольному полю, по сообщениям, произошло несколько дорожно-транспортных происшествий.