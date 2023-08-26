В Ливане задержали гражданина России, подозреваемого в работе на разведку Израиля

Главное управление общей безопасности Ливана задержало гражданина России и его жену, сообщила ливанская газета «Аль-Акбар» со ссылкой на источник. Имена задержанных не раскрываются.

По данным издания, местные спецслужбы отслеживали передвижения и контакты россиян и задержали их, когда они пытались покинуть Ливан через аэропорт Бейрута.

Источник утверждает, что задержанный россиянин признался, что его завербовала разведка Израиля. Утверждается, что ему поручили посетить в Ливане несколько мест, где находятся объекты группировки «Хезболла», осмотреть их и по возможности сфотографировать. Жена задержанного призналась, что знала о работе мужа и помогала ему.

Спецслужба Ливана обменялась информацией с посольством РФ в Бейруте о задержании россиянина, после чего направила материалы дела в суд, добавляет «Аль-Акбар»

Посольство России сообщило ТАСС, что дипломаты контактируют с властями Ливана и ждут, когда консульским работникам разрешат встретиться с задержанными россиянами.

Власти Израиля и Ливана официально это не комментировали.