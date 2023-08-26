Бывший руководитель администрации президента России в 1993-1996 годах Сергей Филатов умер в возрасте 87 лет, сообщила изданию «Петербургский дневник» его дочь. По ее словам, Филатов умер 25 августа. Союз писателей Москвы, который возглавлял Филатов, подтвердил информацию о его смерти.

Прощание с Филатовым предварительно планируется провести 29 августа в зале Центральной клинической больницы управделами президента РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на дочь Филатова.

Сергей Филатов в начале 1990-х годов работал с Борисом Ельциным в Верховном совете РСФСР. Во время путча в августе 1991 года он возглавлял депутатский штаб обороны. В ходе конституционного кризиса 1993 года Филатов, как глава администрации президента, участвовал в переговорах в Свято-Даниловом монастыре с председателями обеих палат Верховного Совета.

Филатов также возглавлял экспертно-аналитический совет при президенте и президентскую комиссию по государственным премиям в области литературы и искусства.

Покинув государственную службу, Филатов возглавлял общественное движение поддержки Ельцина на выборах 1996 года. Спустя год Филатов стал руководителем Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ.

Филатов состоял в Союзе журналистов России, руководил Союзом писателей Москвы, а также работал сопредседателем Общественного научно-консультативного совета при ЦИК России.