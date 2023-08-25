«Предателями они не были». Губернатор Тульской области и бывший охранник Путина Алексей Дюмин — о Евгении Пригожине и Дмитрии «Вагнере» Уткине
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, командира наемников Дмитрия Уткина (позывной Вагнер) и других людей, погибших при крушении бизнес-джета Пригожина в Тверской области.
Дюмин заявил, что «их гибель — большая трагедия и потеря для страны». По его словам, ЧВК Вагнера «выполняла самые сложные боевые задачи в интересах России в разных частях мира», в том числе в Украине.
«Пригожина я знал как настоящего патриота, человека решительного и бесстрашного. Он много сделал для страны, и Родина его не забудет. Мы скорбим по погибшим в этой катастрофе, по всем бойцам ЧВК "Вагнер", павшим в ходе СВО. Можно простить ошибки и даже трусость, предательство — никогда. Предателями они не были», — заявил Дюмин.
До конца неясно, что имел в виду Дюмин, говоря о предательстве. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал «предательством» и «изменой» мятеж Евгения Пригожина, устроенный в конце июня. После того, как самолет Пригожина упал 23 августа в Тверской области, телеграм-каналы распространили видео из интервью Путина 2018 года, в котором он сказал, что он не может простить предательство.
Алексей Дюмин — бывший охранник Владимира Путина, губернатор Тульской области с 2016 года. Дюмин и Пригожин, как ранее писал The Insider, были бизнес-партнерами. Глава Тульской области неформально поддерживал главу ЧВК Вагнера в его критике Минобороны РФ, рассказывали источники «Медузы». Во время июньского мятежа ЧВК Вагнера анонимные блогеры заявили, что Дюмин якобы участвовал в переговорах с Пригожиным, но тульские власти это отрицали.