«Не нужно делать из этого трагедию». Глава «Роскосмоса» — о провале миссии «Луна-25»
Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов провел рабочее совещание в научно-производственном объединении имени Лавочкина — главном разработчике автоматической станции «Луна-25», сообщает пресс-служба госкорпорации.
В ходе встречи Борисов обсудил с коллективом предприятия и российскими учеными возможные причины провала миссии на Луну, а также дальнейшие перспективы российской лунной программы.
Борисов подчеркнул, что незавершенная миссия «Луны-25» не ставит «на стоп» перспективы освоения Луны. «Не нужно делать из этого трагедию, нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении», — заявил глава госкорпорации, добавив, что российские конструкторы и ученые «горят» идеей продолжения лунного проекта.
Как сообщает пресс-служба «Роскосмоса», одним из вариантов продолжения программы может быть рассмотрена возможность повторения миссии по посадке на Южный полюс Луны в 2025-2026 годах.
«Луна-25» была первой в современной истории России лунной миссией. Предыдущая станция «Луна-24» была запущена в 1976 году Советским Союзом. Аппарат запустили 11 августа, но 19-го стало известно, что при переходе «Луны-25» на предпосадочную орбиту произошла «нештатная ситуация». На следующий день «Роскосмос» сообщил, что аппарат «прекратил свое существование» в результате столкновения с поверхностью Луны.