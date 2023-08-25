Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов провел рабочее совещание в научно-производственном объединении имени Лавочкина — главном разработчике автоматической станции «Луна-25», сообщает пресс-служба госкорпорации.

В ходе встречи Борисов обсудил с коллективом предприятия и российскими учеными возможные причины провала миссии на Луну, а также дальнейшие перспективы российской лунной программы.

Борисов подчеркнул, что незавершенная миссия «Луны-25» не ставит «на стоп» перспективы освоения Луны. «Не нужно делать из этого трагедию, нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении», — заявил глава госкорпорации, добавив, что российские конструкторы и ученые «горят» идеей продолжения лунного проекта.

Как сообщает пресс-служба «Роскосмоса», одним из вариантов продолжения программы может быть рассмотрена возможность повторения миссии по посадке на Южный полюс Луны в .

«Луна-25» была первой в современной истории России лунной миссией. Предыдущая станция «Луна-24» была запущена в 1976 году Советским Союзом. Аппарат запустили 11 августа, но 19-го стало известно, что при переходе «Луны-25» на предпосадочную орбиту произошла «нештатная ситуация». На следующий день «Роскосмос» сообщил, что аппарат «прекратил свое существование» в результате столкновения с поверхностью Луны.

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