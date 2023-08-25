Активиста из Карелии забрали на допрос. Ему предложил встретиться сотрудник ФСБ, который представился журналистом «Медузы»

Активиста из Карелии Андрея Литвина 24 августа вызвал на встречу сотрудник ФСБ, представившийся журналистом «Медузы». Об этом, как пишет «7×7 — Горизонтальная Россия», Литвин рассказал проекту From Karelia with freedom.

«Новая газета», сообщая о произошедшем, напрямую «Медузу» не упоминает, но пишет, что звонивший Литвину представился «журналистом зарубежного русскоязычного СМИ, объявленного властями РФ нежелательным».

Звонивший, как рассказал Литвин, хотел встретиться с ним и поговорить о Сандармохе — массовом захоронении репрессированных в Карелии. Литвин пригласил его к себе на работу. По словам Литвина, приехали три человека в штатском, показали удостоверения сотрудников ФСБ и заявили, что он должен поехать с ними.

«Когда мы сели в автомобиль, они сказали, что нужно заехать домой и забрать вещи. Только предупредили, чтобы я жене ничего не говорил. Когда мы приехали ко мне домой, они зачем-то вошли в квартиру втроем. Жена, конечно, испугалась, а я взял только зубную пасту и щетку. Потом они спрашивают, с собой ли у меня мобильный телефон. Возьмите, говорят, его и ноутбук. Еще флаг украинский, с которым я ездил на День памяти в Сандармох. «Что у вас еще украинского есть?» — спрашивают. «Вышиванка», — отвечаю. «Возьмите тоже», — цитирует Литвина «Новая газета».

По словам Литвина, его доставили в управление ФСБ по Карелии, где сотрудники изучили его телефон и ноутбук. Их интересовали его контакты, и в разговоре они упоминали карельских журналистов Наталью Севец-Ермолину, Георгия Чентемирова и Глеба Ярового, а также членов группы поддержки историка , в которую он входит.

Из управления ФСБ, рассказал Литвин, его отпустили без предъявления обвинений и отдав почти все вещи — не вернули только флаг Украины.

При этом, по словам Литвина, ему дали понять, чтобы он прекратил свою гражданскую активность.

«Новая газета» пишет, что 17 августа в Петрозаводске был задержан еще один участник группы поддержки Юрия Дмитриева, блогер Алексей Трунов. Его отвезли в один из отделов МВД, где составили протокол по статье 20.3 КоАП («пропаганда либо публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций»).

Поводом для протокола стала публикация Труновым во «ВКонтакте» ссылки на видео с логотипом «Штабов Навального». Трунова оставили под стражей до суда, состоявшегося на следующий день. Ему назначили штраф 1000 рублей.