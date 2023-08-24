В Петербурге пропал бывший гитарист рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин. Спустя два дня его нашли живым

Обновление. Андрей Шаталин найден, сообщает «Лиза Алерт». «Найден. Жив. Благодарим всех за помощь!» — говорится в сообщении.

Один из основателей и бывший гитарист рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин пропал в Петербурге, сообщает «Фонтанка».

Сообщение об исчезновении Шаталина появилось днем 24 августа на форуме поисковой группы «Лиза Алерт». В сообщении сказано, что 63-летний мужчина 22 августа ушел из дома и не вернулся. Музыкант был в черной кожаной куртке, темно-синей футболке, черных брюках и ботинках, на голове была зеленая кепка, а в руках черный зонт.

«Лиза Алерт»

Андрей Шаталин в 1981 году вместе со студентами Железнодорожного института в Ленинграде создал группу «Демокритов колодец». В 1983 году он присоединился в качестве гитариста к только созданной группе «Алиса». Он выступал в группе с перерывами, а окончательно вышел из ее состава в 2003 году. Спустя четыре года выпустил сольный альбом «8 мелодий для электрического пианино».